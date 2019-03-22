Ferhat Göçer, yeni single çalışması "Sensin"e daha önce hiç görülmemiş bir klip çekti... Aksiyon sahneleriyle dolu klipte sanatçı, adeta arabanın üstünde sörf yaptı. İzleyenlerin çok şaşıracağı klibin 25 Mart'ta yayınlanacağı açıklandı. Klipte dublör tercih etmeyen şarkıcı, "Dublöre geleceğine bana gelsin, ona bir şey olsa vicdan azabından nasıl yaşayabilirdim" dedi.