Başarılı sunucu Emre Saygı'nın hazırlayıp sunduğu, Türkiye'nin ilk interaktif talk show programı "Hadi Be"ye, "vee Perde" adlı tiyatro oyunuyla 12 yıl aradan sonra seyirciyle buluşan ünlü oyuncular Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey konuk oldu.
Yasemin Yalçın, İlyas İlbey hakkında şunları söyledi: "Oyuncu olmasaymış iyi avukat olurmuş. İstediğiniz fikri istediğiniz zaman çürütür bir anda haklıyken haksız duruma düşürür."
İkili, İnce İnce Yasemince adlı mizah programıyla hafızalara kazınmıştı.
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