Hercai adlı dizinin ilk bölümü önceki gün atv'de yayınlandı. Dizi ve başrolünde oynayan güzel oyuncu Ebru Şahin, izleyiciden tam not aldı. Sosyal medyayı sallayan oyuncu, dizide seslendirdiği 'Hoşgeldin' şarkısıyla TT oldu. Sesiyle hayranlarını mest eden Şahin, mesaj yağmuruna tutuldu.
- Saklambaç
- 18.03.2019
- Gazete
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