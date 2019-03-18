Defne Samyeli, önceki akşam yeni gösterisi 'Diamond Elite Platinum Plus'ın İstanbul prömiyerini Maslak Tim Show Center'da yapan aşkı Cem Yılmaz'ı yalnız bırakmadı. Samyeli, her zamanki gibi soruları yanıtsız bıraktı.
Doğan SAVAŞ
Defne Samyeli, önceki akşam yeni gösterisi 'Diamond Elite Platinum Plus'ın İstanbul prömiyerini Maslak Tim Show Center'da yapan aşkı Cem Yılmaz'ı yalnız bırakmadı. Samyeli, her zamanki gibi soruları yanıtsız bıraktı.
Doğan SAVAŞ
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