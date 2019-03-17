Ünlü işadamı Hacı Sabancı ile bir buçuk yıldır birlikte olan Zeynep Nazlı Kayı'ya bu aşk bereketli geldi. Bursa'da yaşayan Kayı, Sabancı aşkı sayesinde popülerliğini arttırdı. Londra'da University Of Westminster'da Hukuk bölümünden mezun olan ve şu sıralar İstanbul Modern'de sanat tarihiyle ilgili dersler alan 27 yaşındaki sosyetik güzel, sosyal medyadaki şöhretini de parayı çevirmeyi bildi. Kayı, ünlüler arasında yaygın olan Instagram'da ücret karşılığı reklam paylaşımları yapma modasına uydu. Bursalı güzel, bu sayede de cebini doldurdu.
- Saklambaç
- 17.03.2019
- Gazete
Hacı Sabancı'nın aşkı Zeynep Nazlı Kayı, sosyal medyada reklam yapmaya başladı
İşadamı Hacı Sabancı’nın aşkı Zeynep Nazlı Kayı da modaya uydu. Sosyetik güzel, pek çok ünlü gibi sosyal medyada reklam yapmaya başladı. Sabancı aşkı sayesinde reklam teklifi yağan Kayı, paylaşım başına 9 bin lira alarak da şöhretini paraya çevirdi.
Ünlü işadamı Hacı Sabancı ile bir buçuk yıldır birlikte olan Zeynep Nazlı Kayı'ya bu aşk bereketli geldi. Bursa'da yaşayan Kayı, Sabancı aşkı sayesinde popülerliğini arttırdı. Londra'da University Of Westminster'da Hukuk bölümünden mezun olan ve şu sıralar İstanbul Modern'de sanat tarihiyle ilgili dersler alan 27 yaşındaki sosyetik güzel, sosyal medyadaki şöhretini de parayı çevirmeyi bildi. Kayı, ünlüler arasında yaygın olan Instagram'da ücret karşılığı reklam paylaşımları yapma modasına uydu. Bursalı güzel, bu sayede de cebini doldurdu.
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