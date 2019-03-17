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  • 17.03.2019
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'nın aşkı , reklam yapmaya başladı

İşadamı ’nın aşkı da modaya uydu. Sosyetik güzel, pek çok ünlü gibi reklam yapmaya başladı. Sabancı aşkı sayesinde reklam teklifi yağan Kayı, paylaşım başına 9 bin lira alarak da şöhretini paraya çevirdi.



Ünlü işadamı Hacı Sabancı ile bir buçuk yıldır birlikte olan Zeynep Nazlı Kayı'ya bu aşk bereketli geldi. Bursa'da yaşayan Kayı, Sabancı aşkı sayesinde popülerliğini arttırdı. Londra'da University Of Westminster'da Hukuk bölümünden mezun olan ve şu sıralar İstanbul Modern'de sanat tarihiyle ilgili dersler alan 27 yaşındaki sosyetik güzel, sosyal medyadaki şöhretini de parayı çevirmeyi bildi. Kayı, ünlüler arasında yaygın olan Instagram'da ücret karşılığı reklam paylaşımları yapma modasına uydu. Bursalı güzel, bu sayede de cebini doldurdu.

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