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  • 17.03.2019
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Fatoş Kumru’dan sürpriz single

Fatoş Kumru’dan sürpriz single
2016'da yayınladığı ilk albümü "Yanına Al" ile müzik dünyasına 'Merhaba' diyen Fatoş Kumru, bu kez bir cover'la adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Genç yıldız, 2000'lerin başında çıkan "Başımın Belası Gönlüm" şarkısını yeniden yorumladı. Aranjesini Orhan Sancak'ın yaptığı şarkı, müzikseverlerle buluştu. Güzel şarkıcı, "Parçaya da kendime de güvenim sonsuz" dedi.

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