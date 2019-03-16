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  • 16.03.2019
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Türk model ’nun adı ’dan sonra şimdi de ünlü boksör ile anılıyor

Türk model ’nun adı ’dan sonra şimdi de ünlü boksör ile anılıyor. Birçok ülke medyası, Aksu’nun 1 aydır McGregor’la aşk yaşadığını iddia etti

Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, geçen ay 27'nci yaş gününü verdiği partiyle kutlamıştı. Paris'te düzenlenen bu özel partiye damga vuran ise Türk model Elif Aksu olmuştu. Fransız ve İngiliz medyası, Aksu ile Neymar'ın aşk yaşadığına dikkat çekmişti. Bu aşkın bittiği ve Elif Aksu'nun yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.

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