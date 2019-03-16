Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, geçen ay 27'nci yaş gününü verdiği partiyle kutlamıştı. Paris'te düzenlenen bu özel partiye damga vuran ise Türk model Elif Aksu olmuştu. Fransız ve İngiliz medyası, Aksu ile Neymar'ın aşk yaşadığına dikkat çekmişti. Bu aşkın bittiği ve Elif Aksu'nun yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.