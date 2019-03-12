Ece Seçkin'in pilot nişanlısı Çağrı Terlemez, komik çıktı. Terlemez, önceki gün Seçkin'in fotoğrafına bıyık, kaş ve ben çizdi. Popçu da aşkına sosyal medyada "Çok romantiksin" diye takıldı.
Ece Seçkin'in pilot nişanlısı Çağrı Terlemez, komik çıktı. Terlemez, önceki gün Seçkin'in fotoğrafına bıyık, kaş ve ben çizdi. Popçu da aşkına sosyal medyada "Çok romantiksin" diye takıldı.
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