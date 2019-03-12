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  • 12.03.2019
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'in pilot nişanlısı , komik çıktı

Romantik çizim

Ece Seçkin'in pilot nişanlısı , komik çıktı. Terlemez, önceki gün Seçkin'in fotoğrafına bıyık, kaş ve ben çizdi. Popçu da aşkına sosyal medyada "Çok romantiksin" diye takıldı.

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