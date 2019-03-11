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  • 11.03.2019
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eşi İmeri ile tarihi yerleri gezip bol bol fotoğraf çekti

Romantik Ceceli

Romantik şarkıları ile sevenlerinin büyük hayranlığını kazanan Mustafa Ceceli, önceki akşam Stuttgart Lıederhalle'de konser verdi. Günler öncesinden biletlerini tükenen konser öncesi Ceceli, 2 bin hayranına şarkılarını söyledi. Ceceli ve İrem Derici'nin düeti de dinleyenleri mest etti. Stuttgat konserinden önce ise Mustafa Ceceli, eşi Selin İmeri ile tarihi yerleri gezip bol bol fotoğraf çekti.

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