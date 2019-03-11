Romantik şarkıları ile sevenlerinin büyük hayranlığını kazanan Mustafa Ceceli, önceki akşam Stuttgart Lıederhalle'de konser verdi. Günler öncesinden biletlerini tükenen konser öncesi Ceceli, 2 bin hayranına şarkılarını söyledi. Ceceli ve İrem Derici'nin düeti de dinleyenleri mest etti. Stuttgat konserinden önce ise Mustafa Ceceli, eşi Selin İmeri ile tarihi yerleri gezip bol bol fotoğraf çekti.
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