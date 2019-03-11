Kim Kardashian ve Kanye West'in 5. yaşına basan kızları North, geçen ay ünlü bir dergi için poz verdi. Derginin kapağı olan küçük kıza makyaj yapılması ve yaşından büyük giydirilmesi ise büyük tepki çekti.

Sürekli gündemden düşmeyen küçük kıza, şimdi de özel stil danışmanı tutulduğu öğrenildi. Buna göre ünlüleri giydiren moda tasarımcısı Simone Harouche, her gün North'u giydiriyor. Dolaplarını düzenliyor ve gün gün ne giyeceğine karar veriyor...

Simone Harouche, Kim Kardashian'ın da stil danışmanlığını yapıyor.

38 yaşındaki Kim Kardashian çocuklarına da lüks bir hayat yaşatıyor.