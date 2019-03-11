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  • 11.03.2019
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Kim ve 'in 5. yaşına basan kızları için özel stil danışmanı tutuldu

North artık!

Kim Kardashian ve Kanye West'in 5. yaşına basan kızları North, geçen ay ünlü bir dergi için poz verdi. Derginin kapağı olan makyaj yapılması ve yaşından büyük giydirilmesi ise büyük tepki çekti.

Sürekli gündemden düşmeyen küçük kıza, şimdi de özel stil danışmanı tutulduğu öğrenildi. Buna göre ünlüleri giydiren moda tasarımcısı Simone Harouche, her gün North'u giydiriyor. Dolaplarını düzenliyor ve gün gün ne giyeceğine karar veriyor...

, Kim 'ın da stil danışmanlığını yapıyor.
38 yaşındaki Kim Kardashian çocuklarına da lüks bir hayat yaşatıyor.

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