İkiz kız bekleyen oyuncu çift Pelin Akil ve Anıl Altan, önceki gün baby shower partisi verdi. 8 aylık hamile Akil, Emilia Kafe'deki partide eşiyle mutluluk pozları verdi.



Kızlarına Alin ve Lina ismi koyacak olan ikili, Özçivit çiftinin izinden gitti. İkizlerine Instagram hesabı açan Altan, "İkizlerin mail adresleri bile hazır" dedi.



Beyaz sabuna aşeren Pelin Akil, partide de dostlarına beyaz sabun hediye ederek gülümsetti.

Alin ile Lina'nın Instagram hesabını kısa sürede yaklaşık 14 bin kişi takibe aldı.

Aydın HAMZA