İspanyol ekibi Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor'a Brezilyalı güzel Angelica Perla'dan aşk golü… 21 yaşındaki futbolcu, geçen yaz Fransa'da tanıştığı Perla'nın gönlünü çalmak için kesenin ağzını açmıştı. Mor, geçen ay Instagram'da takibe aldığı esmer güzele 120 bin lira değerinde Mercedes Benz A 180 model lüks bir araç hediye etmişti.





AŞK, LONDRA'DA BAŞLADI

Bu hamlesiyle İspanyol basınında manşet olan genç futbolcu, sosyal medyada beğeni yağmuruna tuttuğu Perla'dan karşılık buldu. Ancak Mor'un mutluluğu kısa sürdü. Londra'da yaşayan Brezilyalı güzel, futbolcuya çalım atıp Cem Garih'le takipleşmeye başladı. Perla, merhum iş adamı Üzeyir Garih'in Londra'da bir şirkette çalışan torunu Cem Garih'in bir fotoğrafının altına kalplerle yorum yaptı. Bu da ikilinin sadece Instagram'da takipleşmeyip Londra'da bir araya geldiklerinin de kanıtı gibiydi. Mor ise Angelica Perla'nın bu hamlesini affetmedi ve Brezilyalı güzeli Instagram'da takip etmeyi bıraktı. Genç futbolcunun yaşadığı hüsran ise "Emre mort" esprisi yaptırdı.

Columbia Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olan Garih, Londra'daki bir şirkette çalışıyor.

Şu sıralar yeşil sahadaki performansıyla eleştirilen Mor'un aşkta da yüzü gülmedi.

Brezilyalı güzel, çapkın futbolcu Emre Mor'dan hızlı çıktı. Perla, Londra'da tanıştığı iş adamı Cem Garih'le sosyal medyada flörtleşti.