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Genç futbolcu , Brezilyalı güzel 'dan aşk golü yedi

Genç futbolcu , Brezilyalı güzel 'dan aşk golü yedi. Mor'un 120 bin liralık Mercedes hediye ettiği Perla, geçtiğimiz aylarda 'da tanıştığı sosyetik 'i takibe alıp fotoğrafına kalplerle yorum yaptı.

İspanyol ekibi Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor'a Brezilyalı güzel Angelica Perla'dan aşk golü… 21 yaşındaki futbolcu, geçen yaz 'da tanıştığı Perla'nın gönlünü çalmak için kesenin ağzını açmıştı. Mor, geçen ay 'da takibe aldığı esmer güzele 120 bin lira değerinde Mercedes Benz A 180 model lüks bir araç hediye etmişti.



AŞK, LONDRA'DA BAŞLADI
Bu hamlesiyle İspanyol basınında manşet olan genç futbolcu, sosyal medyada beğeni yağmuruna tuttuğu Perla'dan karşılık buldu. Ancak Mor'un mutluluğu kısa sürdü. Londra'da yaşayan Brezilyalı güzel, futbolcuya çalım atıp Cem Garih'le takipleşmeye başladı. Perla, merhum iş adamı 'in Londra'da bir şirkette çalışan torunu 'in bir fotoğrafının altına kalplerle yorum yaptı. Bu da ikilinin sadece Instagram'da takipleşmeyip Londra'da bir araya geldiklerinin de kanıtı gibiydi. Mor ise 'nın bu hamlesini affetmedi ve Brezilyalı güzeli Instagram'da takip etmeyi bıraktı. Genç futbolcunun yaşadığı hüsran ise "Emre mort" esprisi yaptırdı.

Columbia Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olan Garih, 'daki bir şirkette çalışıyor.
Şu sıralar yeşil sahadaki performansıyla eleştirilen Mor'un aşkta da yüzü gülmedi.

Brezilyalı güzel, çapkın futbolcu 'dan hızlı çıktı. Perla, Londra'da tanıştığı iş adamı Cem Garih'le sosyal medyada flörtleşti.

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