Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, tam bir Türkiye hayranı çıktı... Geçtiğimiz yaz Antalya'da konser veren Lipa, döner ve ayran ikilisini yedikten sonra Gaziantep'ten gelen baklavaları midesine indirmişti. Yakın bir tarihte de bir ev partisinde halay çekerek Türk hayranlarının gönüllerini fethetmişti. Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Lipa, son paylaşımıyla da yine Türk hayranlarının gönlünü kazandı. Balkanlar'da ve Türkiye'de tüketilen 'kaçamak' isimli yemeği Instagram hesabından paylaştı. Yemeğin üstüne de ince belli bardaktan Türk çayı yudumladı. Çayın görüntüsünü de sosyal medyada paylaşan Lipa'ya, Türk hayranlarından mesaj yağdı...





BİRAZ UN

Altı bardak suyu kaynatın. Ardından kaynayan suyun içerisine mısır ununu azar azar karıştırarak ekleyin. Homojen kıvama geldikten sonra tuz serperek 5 dakika kadar daha ocakta karıştırın.

Yoğun kıvama gelen mısır ununu geniş bir tabağa alın. Daha sonra tavada tereyağını kızarana kadar karıştırın. Üzerine kırmızı biberi ekleyin. Tamamen kızaran yağ karışımını mısır ununun üzerinden gezdirin. Afiyetle yiyin.

Şarkıcı Dua Lipa, sabah kahvaltılarında da Türk çayı içiyor. Şekerden ise uzak durarak formunu koruyor.