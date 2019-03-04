Defne Joy Foster, 2 Şubat 2011 yılında hayatını kaybetti. Eşi Yasin Solmaz, bir süre sonra Beyza Hanım ile evlendi. Geçtiğimiz günlerde de Defne Joy Foster'ın annesi Hatice Foster, damadı İlker Yasin Solmaz'ın eşi Beyza Solmaz ile bir araya geldi. Beyza Solmaz ile olan fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Foster, "İkinci kızım... Meleğim..." ifadelerini kullandı. İkiliyi takdir eden sosyal medya kullanıcıları ise şu yorumları yaptı...





TWİTTER

Harikasınız tebrikler.

Yaşasın iyi insanlar.

Ne güzel bir kare.

Kalbinizden öpeyim.





Beyza Hanım, Yasin Solmaz ve Defne Joy Foster'ın çocukları Can'a annelik ediyor.

Defne Joy Foster, 35 yaşında hayata gözlerini yummuştu.