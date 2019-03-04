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  • 04.03.2019
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 Korel ile kendi gibi oyuncu eşi baş başa yemek yedi

Etiler'de baş başa yemek!
Bergüzar Korel ile kendi gibi oyuncu eşi Halit Ergenç, önceki akşam Etiler'deki Miyabi isimli mekan çıkışı objektife takıldı.

Aceleci davranan ünlü çift, hızla araçlarına atladı. Soruları yanıtsız bırakan ikili, evlerinin yolunu tuttu.

Doğan SAVAŞ

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