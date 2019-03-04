Bergüzar Korel ile kendi gibi oyuncu eşi Halit Ergenç, önceki akşam Etiler'deki Miyabi isimli mekan çıkışı objektife takıldı.
Aceleci davranan ünlü çift, hızla araçlarına atladı. Soruları yanıtsız bırakan ikili, evlerinin yolunu tuttu.
Doğan SAVAŞ
Aceleci davranan ünlü çift, hızla araçlarına atladı. Soruları yanıtsız bırakan ikili, evlerinin yolunu tuttu.
Doğan SAVAŞ
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