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  • 01.03.2019
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, pullu sahne kıyafeti ve büstiyeriyle bir kez daha tarzını gözler önüne serdi

Eğlencenin tek yıldızı

Sezon boyunca Jolly Joker Vadistanbul'da çarşamba gecelerine damgasını vurmayı başaran başarılı sanatçı Yıldız Tilbe, bu geleneği sürdürerek yine muhteşem bir performans sergiledi. 52 yaşındaki şarkıcı, pullu sahne kıyafeti ve büstiyeriyle bir kez daha sıra dışı tarzını gözler önüne serdi...

Sevilen parçalarını seslendiren , gece boyunca gülüşünü eksik etmedi.

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