Popçu Elif Kaya'nın başarısı sınırları aştı. Kaya, 'Yallah' ile Ortadoğu ve Arap ülkelerindeki müzik listelerini salladı. Şarkıcı, yakında da Dubai'de konser verecek.
Popçu Elif Kaya'nın başarısı sınırları aştı. Kaya, 'Yallah' ile Ortadoğu ve Arap ülkelerindeki müzik listelerini salladı. Şarkıcı, yakında da Dubai'de konser verecek.
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