Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 27.02.2019
  • Gazete

Geleneksel ' 2019' iş, sanat ve sosyete dünyasını buluşturdu

Görkemli gece

Önceki akşam Swissotel The Bosphorus'ta gerçekleşen geleneksel 'Gecce Mekan Ödülleri 2019' iş, sanat ve sosyete dünyasını buluşturdu.



Birbirinden ünlü isimlerin şıklık yarışına girdiği gecede 'nin en gözde mekanları, ödüllendirildi. Gece Berkay'ın konseriyle renklendi.

Yaklaşık 4 aylık hamile olan Bengü, "Bebeğimiz kız olursa ismini Ayşe ya da Elif; erkek olursa da babasının adını Selim koyacağız" dedi.
Gecenin ev sahipleri Gül ile , şıklıklarıyla dikkat çekti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriGeleneksel 'Gecce Mekan Ödülleri 2019' iş, sanat ve sosyete dünyasını buluşturdu
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri