Önceki akşam Swissotel The Bosphorus'ta gerçekleşen geleneksel 'Gecce Mekan Ödülleri 2019' iş, sanat ve sosyete dünyasını buluşturdu.





Birbirinden ünlü isimlerin şıklık yarışına girdiği gecede Türkiye'nin en gözde mekanları, ödüllendirildi. Gece Berkay'ın konseriyle renklendi.



Yaklaşık 4 aylık hamile olan Bengü, "Bebeğimiz kız olursa ismini Ayşe ya da Elif; erkek olursa da babasının adını Selim koyacağız" dedi.

Gecenin ev sahipleri Gül ile Kenan Erçetingöz, şıklıklarıyla dikkat çekti.