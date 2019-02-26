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  • 26.02.2019
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, 'nde müzik ziyafeti sundu

7'den 70'e sevgi
Başarılı şarkıcı Hakan Altun, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde müzik ziyafeti sundu. Ünlü sanatçı, seyirciler arasındaki yaşlı bir hanımın ilgisine karşılıksız kalmadı. , sahneden hayranının yanına gidip onunla kucaklaştı. Altun, bir süre de şarkılarını "Seni oğlum gibi seviyorum" diyen kadın hayranıyla söyledi. Sanatçı, sevenleriyle bu sıcak iletişimiyle de alkış topladı.

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