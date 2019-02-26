Başarılı şarkıcı Hakan Altun, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde müzik ziyafeti sundu. Ünlü sanatçı, seyirciler arasındaki yaşlı bir hanımın ilgisine karşılıksız kalmadı. Hakan Altun, sahneden hayranının yanına gidip onunla kucaklaştı. Altun, bir süre de şarkılarını "Seni oğlum gibi seviyorum" diyen kadın hayranıyla söyledi. Sanatçı, sevenleriyle bu sıcak iletişimiyle de alkış topladı.
- Saklambaç
- 26.02.2019
- Gazete
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