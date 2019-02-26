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  • 26.02.2019
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Azeri modacı Rufat İsmayil'in 'taki defilesinde baş manken olan , yabancı basını salladı

Bir dünya gurur

İki hafta önce Azeri modacı Rufat İsmayil'in New York'taki defilesinde baş manken olan Tülin Şahin, yabancı basını salladı. 38 yaşındaki model, hakkındaki haberleri de önceki gün gururla paylaştı.



Şahin ABD, İtalya, İspanya, Fransa ve Rusya gibi pek çok ülkede manşete çıktı. Yabancı basın, güzel model için "Turkish delight" (Türk lokumu) diye yazdı...

Şu sıralar Panama'da olan Şahin, hakkında dünya çapında yapılan övgü dolu haberlerle gurur yaşadı.

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