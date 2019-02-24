Zeynep modası

Victoria Secret meleği Kendall Jenner yine Türk tasarımını seçti... 23 yaşındaki ABD'li seksi model, ünlü Türk modacı Zeynep Arçay imzalı deri ceketle görüntülendi.
Moda dünyasında göğsümüzü kabartan Arçay, Jennifer Lopez'den Adriana Lima'ya kadar birçok yıldızı da giydirmişti...
Zeynep Arçay
Moda dünyasında göğsümüzü kabartan Arçay, Jennifer Lopez'den Adriana Lima'ya kadar birçok yıldızı da giydirmişti...
Zeynep Arçay
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