Zeynep modası

meleğiyine Türk tasarımını seçti... 23 yaşındaki ABD'li seksi model, ünlü Türk modacıimzalı deri ceketle görüntülendi.Moda dünyasında göğsümüzü kabartan Arçay,'den'ya kadar birçok yıldızı da giydirmişti...Zeynep Arçay