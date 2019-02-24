Milano Moda Haftası’nın Baştaş’ı

Milano Moda Haftası önceki gün de tüm hızıyla devam etti... Birbirinden güzel modeller podyumda rüzgar gibi esti. ABD'li oyuncu Bradley Cooper ile birlikte olan dünyaca ünlü Rus model Irina Shayk da podyumda boy gösterdi. Türk model Öykü Baştaş da defilede yürüme şerefine erişti...
- Saklambaç
- 24.02.2019
- Gazete
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