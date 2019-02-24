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  • 24.02.2019
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ve ablası teselliyi birbirlerinde buldu

Anneleri ’in geçen ay vefatıyla yıkılan Erçel kardeşler, birbirine destek oluyor. , geçtiğimiz gün de ’taki evinden bir süreliğine ablası ’in yanına taşındı.

Geçen ay kansere yenik düşen anneleri Aylin Erçel'in ölümüyle derin üzüntüye boğulan Hande Erçel ile ablası Gamze Erçel, teselliyi birbirlerinde buldu. Güzel oyuncu, acı vefatın ardından tek başına kalamaz oldu. Erçel, bir süreliğine Ulus'taki evinden ablasına taşındı.



25 yaşındaki oyuncu, önceki gün ablası ile eniştesinin villasında köpeğini paylaştı. Abla Erçel de önceki gün annesinin ölümünün ardından ilk paylaşımını yaptı.



Anne acısını birbirlerine sarılarak dindirmeye çalışan Erçel ikilisinin birbirlerine destek olması "İşte kardeşlik budur" dedirtti.



, günler sonra sevimli köpeğinin karesini paylaştı.

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