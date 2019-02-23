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  • 23.02.2019
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'Yok Daha Neler' adlı tiyatro oyunu, seyircisiyle buluşmaya devam ediyor

Yok Daha Neler!
Zeynep Dizdar, , , Bengi İdil Uras, Faruk K, Ahmet Kayakesen ve Giray Mert Özdenoğlu'nun 'Yok Daha Neler' adlı tiyatro oyunu, seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. , Açelya Elmas, Seçkin Piriler ve Faruk K, Aykut Gürel'in objektiflerine poz verdi.

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