Zeynep Dizdar, Açelya Elmas, Seçkin Piriler, Bengi İdil Uras, Faruk K, Ahmet Kayakesen ve Giray Mert Özdenoğlu'nun 'Yok Daha Neler' adlı tiyatro oyunu, seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Zeynep Dizdar, Açelya Elmas, Seçkin Piriler ve Faruk K, Aykut Gürel'in objektiflerine poz verdi.
- Saklambaç
- 23.02.2019
- Gazete
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