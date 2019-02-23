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  • 23.02.2019
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Oyuncu çift ile eşi objektiflere takıldı! Soral'dan bebek mesajı

Bebek mesajı

Oyuncu çift Hande Soral ile eşi İsmail Demirci, önceki gün Nişantaşı City's çıkışı objektiflere takıldılar. Ayak üstü gazetecilerle sohbet eden sempatik çiftten Soral, "Anne olma hayaliniz var mı?" sorusuna "Kısmet" demekle yetindi.

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