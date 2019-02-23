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  • 23.02.2019
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Malkoç Süalp'le evliliği 2016'da biten ve bu evlilikten bir oğlu olan , boşanmanın ardından kalbini aşka kapadı

Aşkta sınır yok

2013'te evlendiği Malkoç Süalp'le evliliği 2016'da biten ve bu evlilikten bir oğlu olan Bade İşcil, boşanmanın ardından kalbini aşka kapadı. Kısa süre önce adının anıldığı Efe Duru ile birlikte olduğu iddiasını yalanlayan güzel oyuncu, önceki akşam şöyle dedi:

"Efe Bey'i sadece Gökçe Bahadır'ın yanında görmüştüm. Kalbim de aşka kapalı değil. Hayat bu, her an her şey olabilir. Yaş farkı da çok önemli değil. Hayatımdaki kişi insan olsun yeter"

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