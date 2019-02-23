Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 23.02.2019
  • Gazete

'dan yüz gülümseten paylaşım

Çocuklar sürpriz var
Önceki gün 35 yaşına basan Hande Subaşı'dan yüz gülümseten paylaşım... Evinde köpekleriyle pastasını üflerken çekilen videosunu 'da paylaşan güzel oyuncu ve şarkıcı, bu sevimli görüntülerin altına da "Dün gece çocuklar bana sürpriz parti yaptılar" notu düşerek herkesi güldürdü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriHande Subaşı'dan yüz gülümseten paylaşım
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri