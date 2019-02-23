Önceki gün 35 yaşına basan Hande Subaşı'dan yüz gülümseten paylaşım... Evinde köpekleriyle pastasını üflerken çekilen videosunu Instagram'da paylaşan güzel oyuncu ve şarkıcı, bu sevimli görüntülerin altına da "Dün gece çocuklar bana sürpriz parti yaptılar" notu düşerek herkesi güldürdü.
- Saklambaç
- 23.02.2019
- Gazete
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