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  • 23.02.2019
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Cemiyet hayatının gözde çiftlerinden Pınar ile , dün soluğu 'da aldı

Mutluluk zirvesi

Cemiyet hayatının gözde çiftlerinden Pınar ile İlhan Sabancı, dün soluğu Uludağ'da aldı. Sosyetik çift, gün boyu kayak yaptı.



Ünlü işletmeci Emre Ergani, eşi Didem Hanım ve oğulları Ömer ile Uludağ'da tatilde.

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