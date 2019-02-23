Cemiyet hayatının gözde çiftlerinden Pınar ile İlhan Sabancı, dün soluğu Uludağ'da aldı. Sosyetik çift, gün boyu kayak yaptı.
Ünlü işletmeci Emre Ergani, eşi Didem Hanım ve oğulları Ömer ile Uludağ'da tatilde.
Cemiyet hayatının gözde çiftlerinden Pınar ile İlhan Sabancı, dün soluğu Uludağ'da aldı. Sosyetik çift, gün boyu kayak yaptı.
Ünlü işletmeci Emre Ergani, eşi Didem Hanım ve oğulları Ömer ile Uludağ'da tatilde.
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