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  • 21.02.2019
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Geçtiğimiz hafta tatilinde genç bir kızla kayak yapan ünlü şarkıcı , bu kez tek başına görüntülendi

Geçtiğimiz haftalarda Uludağ tatilinde genç bir kızla kayak yapan ünlü şarkıcı Yusuf Güney, bu kez tek başına görüntülendi. Maskot ayı ile karlar üstünde güreş yapan ve sonra kar motoruna binen Güney, eğlenceli zaman geçirdi. Muhabirlerle sohbet eden şarkıcı, "Geçtiğimiz hafta görüntülendiğiniz genç kız kimdi?" sorusuna, "Arkadaşım, sevgilim olsa gururla sizinle tanıştırırdım. Aşk konusunda bahtsızım" şeklinde cevap verdi.

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