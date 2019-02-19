Kozmetik markasıyla başarısını yurt dışına taşıyan Eda Taşpınar, durmak bilmiyor. Daha önce Yunanistan, Belçika, Almanya ve İngiltere'ye açılan ikoncan, rotasını Hollanda'ya çevirdi.



Ünlü ikoncan, at kılından yapılan vücut fırçasını Hollanda'daki güzellik tutkunlarıyla buluşturdu. Taşpınar, müjdeyi de sosyal medyada verdi.