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  • 19.02.2019
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, kendi adını taşıyan kozmetik markasını büyütmeyi sürdürüyor

, kendi adını taşıyan kozmetik markasını büyütmeyi sürdürüyor. Avrupa’ya açılan ikoncan, şimdi de ’da

Hollanda çıkarması

Kozmetik markasıyla başarısını yurt dışına taşıyan Eda Taşpınar, durmak bilmiyor. Daha önce Yunanistan, Belçika, Almanya ve İngiltere'ye açılan ikoncan, rotasını 'ya çevirdi.

Ünlü ikoncan, at kılından yapılan vücut fırçasını Hollanda'daki güzellik tutkunlarıyla buluşturdu. Taşpınar, müjdeyi de sosyal medyada verdi.

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