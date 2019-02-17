Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 17.02.2019
  • Gazete

yine kural bozmadı! Yıldız Tilbe 'Sen Aşıksın Bana' şarkısı için kamera karşısına geçti

Klip 'Yıldız'ı
Her için şarkı yapan Yıldız Tilbe, kural bozmadı. 14 Şubat'a özel sözü kendisine; müziği Murat Yeter'e ait 'Sen Aşıksın Bana' şarkısını yapan Tilbe, klip için de geçtiğimiz gün kamera karşısına geçti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriYıldız Tilbe yine kural bozmadı! Yıldız Tilbe 'Sen Aşıksın Bana' şarkısı için kamera karşısına geçti
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri