Yıldız Tilbe yine kural bozmadı! Yıldız Tilbe 'Sen Aşıksın Bana' şarkısı için kamera karşısına geçti
Her Sevgililer Günü için şarkı yapan YıldızTilbe, kural bozmadı. 14Şubat'a özel sözü kendisine; müziği MuratYeter'e ait 'SenAşıksın Bana' şarkısını yapan Tilbe, klip için de geçtiğimiz gün kamera karşısına geçti.
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