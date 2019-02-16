Sık sık çapkınlıklarıyla gündeme gelen Rafet El Roman, önceki akşam ilginç bir konsere imza attı. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne alan ünlü sanatçıyı, kızları ve eski eşi Tuğba Altıntop da izledi.





'HAYAT SÜRPRİZLERE GEBE'

Altıntop, yeniden evleneceği konuşulan Rafet El Roman'la ilgili "Sürpriz nikah olur mu?" sorusuna ise "Söz konusu değil ama hayat sürprizlere gebe. Teklif olursa buradasınız. Şahit olursunuz" yanıtı verdi. Bu sözlerin ardından Rafet El Roman sahneye, geçtiğimiz yaz Bodrum'da dudak dudağa yakalandığı genç şarkıcı Derya Ürkmez ile birlikte çıktı. Kendisinden 27 yaş küçük güzel şarkıcıyı Bodrum'daki evinde ağırlayan ve dudak dudağa çekilen görüntüleri için "Magazin muhabirleri bana kumpas kurup fotoğraflara photoshop yaptı" diyen Rafet El Roman, o dönem olay yaratmıştı.





AKILLAR İYİCE KARIŞTI!

Rafet El Roman, önceki akşam da akılları karıştırmayı sürdürdü. Bir yandan Tuğba Altıntop'la yeniden sık sık görüşmeye başlayan ünlü şarkıcının, eski eşinin olduğu bir konserde Ürkmez'le aynı sahneyi paylaşması ise "Rafet, çapkınlığın romanını yazmakta kararlı" esprileri yaptırdı.

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz ay Bodrum'da kendisinden 27 yaş küçük Ürkmez'le çekilen bu kareleri için "Photoshop" diyerek magazin muhabirlerini

suçlamıştı.

50 yaşındaki Roman'ın önceki akşamki bu genç görüntüsü; "Yüzüne dolgu mu yaptırdı?" dedirtti.