Popun başarılı ismi Gülşen, önceki gün TikTok'un ana sponsorluğu ve Skoda iş birliğiyle Uludağ'da gerçekleşen Whitefest'te sahne aldı. 42 yaşındaki sanatçı, hayranlarını mest etti.



Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle cesaretini bir kez daha gözler önüne seren Gülşen için "Ünlü sanatçı, kırmızı elbisesiyle karlar altındaki Uludağ'ı ısıttı" yorumları yapıldı.