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  • 14.02.2019
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, derin göğüs dekolteli kıyafetiyle cesaretini bir kez daha gözler önüne serdi

Dağı ısıttı

Popun başarılı ismi , önceki gün TikTok'un ana sponsorluğu ve Skoda iş birliğiyle 'da gerçekleşen Whitefest'te sahne aldı. 42 yaşındaki sanatçı, hayranlarını mest etti.

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle cesaretini bir kez daha gözler önüne seren Gülşen için "Ünlü sanatçı, kırmızı elbisesiyle karlar altındaki Uludağ'ı ısıttı" yorumları yapıldı.

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