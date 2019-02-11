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, desteğiyle ’te iki defileye imza atacak

, desteğiyle ’te iki defileye imza atacak. Türk modeller de podyumu sallayacak

Turkish Fashion
Dünyaca ünlü modacımız Hakan Akkaya, Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye Tanıtım Grubu işbirliğiyle New York Fashion Week'te bu sene "Glam Rock" ve "Turkish Designers" adlı defileleriyle iki farklı heyecanı yaşayacak... 10 Şubat 2019 tarihinde Springs Studio'da "GlamRock" adını verdiği koleksiyonunun tanıtımı için podyuma ünlü top modeller Çağla Şıkel ve Didem Soydan çıkacak. Hakan Akkaya koçluğunda 12 Şubat 2019'da gerçekleşecek olan ve dört genç Türk tasarımcı; Buket Özkalfalar Barut, Gökhan İldeniz, Ece Kavran, Fırat Neziroğlu'nun koleksiyonlarını tanıtacağı "Turkish Designers" karma defilesinde de yine Didem Soydan podyuma çıkacak...

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