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  • 11.02.2019
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'le bir aydır aşk yaşayan aşkını boynunda taşıyor!

Aşkı boynunda

Komedyen Ata Demirer'le bir aydır aşk yaşayan Aslı Turanlı, önceki akşam Cihangir'deki Hayat adlı mekandaydı. Güzel oyuncunun boynundaki 'A' harfli kolye dikkat çekti. Turanlı, kendi adıyla aşkının isminin baş harfini boynunda taşıyor…

Doğan SAVAŞ

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