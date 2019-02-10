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  • 10.02.2019
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'Boz'uldu

, önceki gün ile Aslı Enver’in hayranlarından gelen küfürlü mesajla bozuldu. Popçu, duruma sosyal medyada veryansın etti^.

Hadise 'Boz'uldu
Aslı Enver ile aşkı Murat Boz'un arasına girmekle suçlanan Hadise, isyan etti. Geçtiğimiz günlerde Boz'la fotoğrafını "Murat'ım, kasları ve ben" notuyla paylaştığı için topa tutulan popçu, önceki gün çileden çıktı.

Popçu, "Yeter artık Aslı ve Murat arasına girme" diyerek küfürler savuran takipçisinin mesajını paylaşıp ekledi: "Murat benim canım arkadaşım, Aslı'mı da çok seviyorum. Bu tarz mesajlar gördüğümde sizin yerinize utanıyorum!"



Kendilerini 'AsMur' fanları olarak niteleyen ikilinin sevenleri 'yi mesajlarıyla taciz ediyor.

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