Hadise 'Boz'uldu

Aslı Enver ile aşkı Murat Boz'un arasına girmekle suçlanan Hadise, isyan etti. Geçtiğimiz günlerde Boz'la fotoğrafını "Murat'ım, kasları ve ben" notuyla paylaştığı için topa tutulan popçu, önceki gün çileden çıktı.
Popçu, "Yeter artık Aslı ve Murat arasına girme" diyerek küfürler savuran takipçisinin mesajını paylaşıp ekledi: "Murat benim canım arkadaşım, Aslı'mı da çok seviyorum. Bu tarz mesajlar gördüğümde sizin yerinize utanıyorum!"
Kendilerini 'AsMur' fanları olarak niteleyen ikilinin sevenleri Hadise'yi mesajlarıyla taciz ediyor.
Popçu, "Yeter artık Aslı ve Murat arasına girme" diyerek küfürler savuran takipçisinin mesajını paylaşıp ekledi: "Murat benim canım arkadaşım, Aslı'mı da çok seviyorum. Bu tarz mesajlar gördüğümde sizin yerinize utanıyorum!"
Kendilerini 'AsMur' fanları olarak niteleyen ikilinin sevenleri Hadise'yi mesajlarıyla taciz ediyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.