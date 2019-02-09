Saçından gözlerine kadar pek çok yerine estetik yaptıran Buse Narcı'nın maskesi düştü. Estetiksiz olduğunu savunan oyuncunun daha önce de Dr. Orçun Yıldız'ın kliniğinde gülüş ve çene operasyonu yaptırdığı ortaya çıktı.