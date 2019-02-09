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'nın maskesi düştü

Pinokyo Buse

Saçından gözlerine kadar pek çok yerine estetik yaptıran Buse Narcı'nın maskesi düştü. Estetiksiz olduğunu savunan oyuncunun daha önce de Dr. Orçun Yıldız'ın kliniğinde gülüş ve çene operasyonu yaptırdığı ortaya çıktı.

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maho maho

ulan karı akıllı ol.YA SABIR.

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cevapla 09.02.2019 13:02
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