Saçından gözlerine kadar pek çok yerine estetik yaptıran Buse Narcı'nın maskesi düştü. Estetiksiz olduğunu savunan oyuncunun daha önce de Dr. Orçun Yıldız'ın kliniğinde gülüş ve çene operasyonu yaptırdığı ortaya çıktı.
Saçından gözlerine kadar pek çok yerine estetik yaptıran Buse Narcı'nın maskesi düştü. Estetiksiz olduğunu savunan oyuncunun daha önce de Dr. Orçun Yıldız'ın kliniğinde gülüş ve çene operasyonu yaptırdığı ortaya çıktı.
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ulan karı akıllı ol.YA SABIR.
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