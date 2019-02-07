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  • 07.02.2019
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cemiyeti

Nişantaşı cemiyeti

2012 yılında az kullanılmış ya da kullanılmamış lüks çanta ve aksesuarların alım ve satışının yapıldığı Authentic Seconds, 3. mağazasını Ceylan Çapa'nın ev sahipliğinde Nişantaşı'nda açtı...



İş, sanat ve moda dünyasından; Şebnem Çapa, Arzu Sabancı, Derin Mermerci, Feryal Gülman, Çiğdem Kayalı, Lal Denizli, Elif Gönlüm, Başak Dizer Tatlıtuğ, Merve Boluğur gibi ünlülerin katıldığı etkinlikte, lüks çantalara ilgi büyüktü…

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