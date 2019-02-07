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  • 07.02.2019
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, aşk yaşamaya başladığı dansçı ile fotoğraflarını sildi

Popçu , geçen ay aşk yaşamaya başladığı dansçı ile fotoğraflarını dün ’da sildi. Ancak ikili, birbirini takibe devam ediyor

Foto finish!

Geçen ay dansçısı Ataberk Özdene ile yeni bir aşka yelken açan İrem Derici'nin mutluluğu kısa sürdü. Popçu, dün Özdene'yle Instagram'daki tüm aşk fotoğraflarını sildi.



Bu sürpriz gelişme ise "İrem, yine aşkta hüsrana mı uğradı?" dedirtti. Bu arada ünlü popçunun fotoğraf hamlesine rağmen ikili, sosyal medyada birbirini takibi sürdürüyor.

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