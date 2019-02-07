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  • 07.02.2019
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, ’nun ardından ailesinin de gönlünü çeldi

Güzel oyuncu , geçen ay aşk yaşamaya başladığı ’nun ardından ailesinin de gönlünü çeldi. Deniz, aşkının babasıyla tanıştı. da müstakbel geliniyle fotoğrafını sosyal medyada paylaştı

Ailenin çiçeği

Kendi gibi oyuncu Furkan Andıç'tan ayrıldıktan sonra gönlünü geçen ay bir diğer meslektaşı Birkan Sokullu'ya kaptıran Dilan Çiçek Deniz, aşkının ailesinin gözüne girdi. Güzel oyuncu, geçtiğimiz gün Sokullu'nun babasıyla tanıştı. Deniz, hanımefendiliğiyle sevgilisinin babasının da takdirini topladı.



Deniz, önceki gün de aşkının babasıyla bir mekanda kahve keyfi yaptı. Baba Sokullu da müstakbel geliniyle çektirdiği fotoğrafı "Dilan'cığımla güzel bir an" notuyla Instagram'da paylaştı. Aşkının ardından babasının da gönlünü çelen oyuncunun bu karesi ise "Sokullu Ailesi'nin çiçeği" yorumu yaptırdı.


Sokullu ile Deniz'in geçen ay başlayan aşkı adım adım evliliğe gidiyor.

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