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, dişçiye götürdüğü 85 yaşındaki babası ’un koluna girdi

, dişçiye götürdüğü 85 yaşındaki babası ’un koluna girdi. Ünlü şarkıcıyı görenler “Hayırlı evlatmış” dedi

Hayırlı evlat

Emre Altuğ'un, 85 yaşındaki babası Tuncer Altuğ, dün şiddetli diş ağrısı yaşadı. Bunun üzerine babasıyla apar topar evden çıkan şarkıcı, Nişantaşı'ndaki bir doktorun kapısını çaldı. Ünlü sanatçının, babasıyla yakından ilgilenmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

City's AVM'deki valeden aracını teslim alan Altuğ, yaşlı babasını araca bindirirken çevredekilerin takdirini topladı. Babasının elini bir an bile bırakmayan 'u görenler, "Vefalı, hayırlı evlatmış" demekten kendilerini alamadılar.

Emre Altuğ, tedavi boyunca da babasının yanından ayrılmadı.

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