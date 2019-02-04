Her Perşembe milyonları atv ekranına kilitleyen 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinin 'Nefes'i İrem Helvacıoğlu'na doğum gününde hayranlarından çok özel hediyeler geldi. 2 Şubat'ta 29 yaşına giren güzel oyuncunun sevenleri, TEMA Vakfı aracılığıyla Erzurum Kapıkale Hatıra Ormanı'na 10 adet fidan bağışladı. Oksijen kaynağı ormanlara 72 fidan daha diken oyuncunun fanları, bu anlamlı hediyeyle Helvacıoğlu'nu duygulandırdı. Bununla kalmayan oyuncunun sevenleri minikleri de sevindirdi.
- Saklambaç
- 04.02.2019
- Gazete
Sen Anlat Karadeniz'in 'Nefes'i İrem Helvacıoğlu’na hayranlarından anlamlı hediye
‘Sen Anlat Karadeniz’ dizisinin ‘Nefes’i İrem Helvacıoğlu’nun doğum gününde hayranları, oksijen kaynağı ormanlara onlarca fidan bağışladı. Yardıma muhtaç minikleri de sevindirdi.
Her Perşembe milyonları atv ekranına kilitleyen 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinin 'Nefes'i İrem Helvacıoğlu'na doğum gününde hayranlarından çok özel hediyeler geldi. 2 Şubat'ta 29 yaşına giren güzel oyuncunun sevenleri, TEMA Vakfı aracılığıyla Erzurum Kapıkale Hatıra Ormanı'na 10 adet fidan bağışladı. Oksijen kaynağı ormanlara 72 fidan daha diken oyuncunun fanları, bu anlamlı hediyeyle Helvacıoğlu'nu duygulandırdı. Bununla kalmayan oyuncunun sevenleri minikleri de sevindirdi.
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