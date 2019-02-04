milyonları atv ekranına kilitleyendizisinindoğum gününde hayranlarından çok özel hediyeler geldi. 2 Şubat'ta 29 yaşına giren güzel oyuncunun sevenleri,aracılığıyla Erzurum Kapıkale Hatıra Ormanı'na 10 adet fidan bağışladı.daha diken oyuncunun fanları, bu anlamlı hediyeyle Helvacıoğlu'nu duygulandırdı. Bununla kalmayan oyuncunun sevenleri minikleri de sevindirdi.