1980 yılından beri İzmir'de faaliyet gösteren Change Abiye Mesut Yıldız Tekstil, Wedding Fashion İzmir'deki standında Seren Serengil ve eşi Yaşar İpek'i ağırladı. Çift, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Firmanın kendisi için özel olarak diktiği beyaz bir elbiseyle poz veren Serengil, abiyeleri çok beğendiğini söyledi.