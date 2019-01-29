Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 29.01.2019
  • Gazete

'de beyaz elbiseyle poz verdi

Beyaz Seren
1980 yılından beri İzmir'de faaliyet gösteren Change Abiye Mesut Yıldız Tekstil, Wedding Fashion İzmir'deki standında Seren Serengil ve eşi Yaşar İpek'i ağırladı. Çift, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Firmanın kendisi için özel olarak diktiği beyaz bir elbiseyle poz veren Serengil, abiyeleri çok beğendiğini söyledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriSeren Serengil Wedding Fashion İzmir'de beyaz elbiseyle poz verdi
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri