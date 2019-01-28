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  • 28.01.2019
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Amanda Cerny'den Reynmen'e destek!

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Sosyal medya fenomeni Reynmen, (Yusuf Aktaş) 25 Ocak'ta Youtube kanalına 'Derdim Olsun' isimli şarkısını yükledi. Klip, kısa sürede 18 milyon kişi tarafından izlendi. Amerikalı sosyal medya fenomeni Amanda Cerny de Reynmen'in Instagram'da da paylaştığı klibinin altına yaptığı yorumda, şarkıyı ve çekimleri çok beğendiğini söyledi.

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