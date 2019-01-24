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  • 24.01.2019
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'ten 'na veto!

, eşi ’nun gibi 80 kadınla buluşmasına izin vermeyeceğini söyledi.

Maço Begüm
Begüm Kütük, önceki akşam karikatürist eşi Erdil Yaşaroğlu'nun ikonik hayvan karakterleri 'Sıkı Dostlar'ın Cheetos Müzesi'ndeki tanıtım davetine katıldı. Ünlü oyuncuya, Burak Özçivit'in Kuveyt'te 80 kadın hayranıyla yemek yemesi hatırlatıldı.

Kütük, "Siz böyle bir organizasyon için eşinize izin verir misiniz?" diye sorulunca "Erdil'e bayılan 80 kadınla onu bırakacağım; o da yemek yiyecek öyle mi? Ben çok kıskancım. Hayatta böyle bir şeye izin vermem" diye konuştu.




FAHRİYE'DEN İZİN ÇIKMIŞTI
6 aylık hamile , eşinin Kuveyt'e gitmesine izin vermişti.

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