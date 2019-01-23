Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 23.01.2019
  • Gazete

, annesi ile 'nın altını üstüne getirdi.

Londra buluşması
Yasemin Allen, önceki gibi oyunculuk kariyerinde izinden gittiği annesi Suna Yıldızoğlu ile Londra'nın altını üstüne getirdi. İngiltere'de doğup büyüyen Allen, annesini öpücüklere boğduğu bu kareyi 'da paylaştı. Güzel oyuncuya, "Güzelliğini kimden aldığın belli" yorumları yağdı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriYasemin Allen, annesi Suna Yıldızoğlu ile Londra'nın altını üstüne getirdi.
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar