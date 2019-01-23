Yasemin Allen, önceki gibi oyunculuk kariyerinde izinden gittiği annesi Suna Yıldızoğlu ile Londra'nın altını üstüne getirdi. İngiltere'de doğup büyüyen Allen, annesini öpücüklere boğduğu bu kareyi Instagram'da paylaştı. Güzel oyuncuya, "Güzelliğini kimden aldığın belli" yorumları yağdı.
- Saklambaç
- 23.01.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.