Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'nın, Boşnak futbolcu Ognjen Vranjes ile olan yasak aşkı yine gündeme geldi... Geçtiğimiz hafta ikilinin ihanet görüntülerini ortaya çıkartan Sırp basını, şimdi de Jelana'nın +18 görüntülerini silmesi için genç futbolcuya 300 bin euro'luk 'sus payı' teklif ettiğini iddia etti. Hakkında çıkan haberleri görüntülere rağmen reddeden Jelena ise yazılanları görünce yeniden sinirlendi! Bu kez de haberi internet sitelerinden sildirmek için harekete geçti. Öte yandan yaşanan olaylar karşısında şimdilik sessiz kalan Dusko Tosic ise önceki gün 34. yaşına girdi. Doğum gününü futbol hayatına devam ettiği Çin'de lüks bir restoranda kutlayan Tosic, eşi ve çocuklarıyla fotoğraf çektirdi. Hakkında çıkan haberlere aile fotoğraflarıyla cevap veren Jelena da bu kareleri Instagram hesabına yükledi. Tosic'in fotoğraf paylaşmaması ise oldukça dikkat çekiciydi.
İHANETTE SON DETAY
KURIR gazetesinin bu haberi Sırbistan'da büyük yankı uyandırdı.
İHANETTE SON DETAY
KURIR gazetesinin bu haberi Sırbistan'da büyük yankı uyandırdı.
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