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  • 21.01.2019
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Aşk değil dostluk

Aşk değil dostluk
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızları Kerem Alışık ile Hilal Altınbilek'in aşk yaşadığı iddiasına jet yalanlama. 58 yaşındaki Alışık, dün "Hilal'le dostuz" açıklamasını yaptı.

27 yaşındaki güzel oyuncu da sessiz kalmadı. Altınbilek, "Bu gibi niyeti zarar vermek olan haberlere itibar etmeyiniz" diyerek Alışık'la aşk iddiasını çürüttü.

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