Abramoviç’e Türk damat

Rus milyarder Roman Abramoviç'in kızı Sofia, bugüne kadar İngiltere'nin en çok konuşulan isimleri arasında yerini aldı. Okuluna bazen kurşun geçirmez aracıyla, çoğu zaman da helikopterle giden genç kız, iddialara göre gönlünü bir Türk'e kaptırdı.
Buna göre Rus basını, Abramoviç'in kızı Sofia'nın John Artunkal isimli Türk'le birlikte olduğunu yazdı. Westminster School'da eğitim gören ikilinin sık sık birlikte vakit geçirdikleri vurgulandı.
Türk gencin ailesi İstanbul'da yaşıyor.
Buna göre Rus basını, Abramoviç'in kızı Sofia'nın John Artunkal isimli Türk'le birlikte olduğunu yazdı. Westminster School'da eğitim gören ikilinin sık sık birlikte vakit geçirdikleri vurgulandı.
Türk gencin ailesi İstanbul'da yaşıyor.
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