Arabesk müziğin iki yıldızı Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun, Poll Production organizasyonu ve Halkbank sponsorluğunda gerçekleşecek 'Halkın Yıldızları' konserlerinde 21 Ocak'ta Haliç Kongre Merkezi'nde sahne alacak. İkili, 'Usta Çırak' şarkısına da konserdeki 3 bin kişiyle klip çekecek.
- Saklambaç
- 16.01.2019
- Gazete
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