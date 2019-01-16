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  • 16.01.2019
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ve , ' şarkısına konserdeki 3 bin kişiyle klip çekecek

'Usta Çırak'tan 3 bin kişilik klip
Arabesk müziğin iki yıldızı Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun, Poll Production organizasyonu ve sponsorluğunda gerçekleşecek 'Halkın Yıldızları' konserlerinde 21 Ocak'ta Haliç Kongre Merkezi'nde sahne alacak. İkili, 'Usta Çırak' şarkısına da konserdeki 3 bin kişiyle klip çekecek.

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